Son dakika! İhsan Şenocak istifa etti

“Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki saçma sapan ifadelerinin ardından yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” uyarısı yapan sözleriyle yeniden gündeme gelen

İhsan Şenocak, Diyanet İşleri'ndeki görevinden istifa etti.

Bir kaç ay önceki ‘pantolon' fetvası sonrası büyük tepki uyandıran Şenocak, hakkında açılan idari soruşturmanın ardından açığa alınmıştı. Ancak Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti.

Sözcü’nün aktardığı bilgiye göre; İhsan Şenocak, ‘tenzil-i rütbe' olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.