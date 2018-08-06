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Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 08:45 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık kırsalında yürütülen operasyonda turuncu listede yer alan Yusuf kod adlı İlker Tezer’in de etkisiz hale getirildiği belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli-Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edilmiştir. Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Kırsalında 2 kahraman jandarmamızın yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşımızın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli PKK ilker sezer Ovacık

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