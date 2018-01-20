Son dakika İncirlik Üssü'nde dikkat çeken görüntü

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağı pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 3 Türk F-16 da ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.

Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalamaya başlamasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne 3 savaş uçağının iniş yaptığı görüldü.

Savaş uçakları hangara alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.

Öte yandan, savaş uçaklarının Afrin'deki bir televizyon vericisini vurduğu ileri sürüldü.