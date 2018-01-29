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Son dakika! Isparta'da büyük yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 02:24 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bağlı Madenli Köyü'nde bir evde çıkarak çevredeki evlere yayılan yangında, içeride mahsur kalan 2 kişi öldü, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 01.00 sıralarında Madenli'de bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köydekilerin uykuda olduğu dakikalarda çıkan yangın, bir anda büyüyerek çevredeki 3 eve daha sıçradı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesiyle Gelendost ilçe merkezindeki itfaiye ekiplerinin gönderildiği yangına çevre ilçelerden de çok sayıda takviye istendi.

Olay yerine ayrıca 112 Acil Servis ve Jandarma Ekipleri de gönderildiği belirtildi.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Toplam 4 evi adeta küle çeviren yangında, içeride mahsur kaldığı belirtilen Mustan Zengin (84) ile Fadime Zengin'in (84) yanarak can verdiği öğrenildi.

Diğer yandan, dumandan etkilenen kişiye de sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği kaydedildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, henüz yaşlı çiftin cesedine ulaşmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

Evlerinde otururken bir anda dumanlar arasında kaldılar!
Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı
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