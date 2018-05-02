Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Boğaz, transit geçişlere kapatıldı.

Pioneering Spirit, saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.

PIONEERING SPIRIT HAKKINDA

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve demonte edilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı. Geminin borda kaldırma kapasitesi 48 bin ton, ceket tipi kaldırma kapasitesi ise 20 bin ton. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi Allseas'in kendi bünyesinde tasarlanıp 2011-2014 yılları arasında 2,6 milyar Euro (3 milyar ABD Doları) maliyetle Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tarafından Güney Kore'de inşa edildi.