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Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece'de bir kamyondan kimyasal atıl göl havzasına döküldü.

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal katı atık döküldü. Ekiplerin olay yerinde olduğu belirtildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tayyip yapmıştır ki ABD müdahale etsin diye hahahahaha Kim yapacak hırsız AKP l kapitalist bir işveren yapmıştır. Ne yani benmi yaptım, köylü mü yaptı eee Ben yapmadım vallahi de billahi de.
haberleri abartmayi ne seversiniz goren nukleer bomba atildi sanir ...
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