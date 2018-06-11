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İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 07:17 | Son Güncelleme

İstanbul Davutpaşa'da iplik ve kumaş fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 6 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri, köpük ve su sıkarak yangının diğer binalara sıçramasını ve büyümesini engellemeye çalışıyor.

İstanbul Davutpaşa'da yangın. Sabah saatlerinde başlayan yangına çok sayıda itifaiye ekibi müdahale ediyor. İplik ve kumaş fabrikasından yükselen dumanlar İstanbul'un pek çok yerinden görünüyor. Alevlerin zaman zaman etkisi azalırken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldiği belirtiliyor.

ıstanul davutpasa yangın

Yangının sabah saatlerinde meydana gelmesi olası bir facianın önüne geçerken, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

ıstanbul-davutpasa-yangın-mynet

Polis ekipleri de fabrikadan düşen parçalardan kimsenin etkilenmemesi için olay yerindeki vatandaşları yangın bölümünden uzaklaştırdı. Binanın depo kısmında yangın hala devam ediyor.

Yükselen dumanlar İstanbul'un her yerinden görünürken, sosyal medyadan pek çok fotograf paylaşıldı;

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Ayrıntılar geliyor...

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