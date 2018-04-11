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Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 08:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.

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