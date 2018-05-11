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Son dakika! İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı! Öğrenciler tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Esenler'de bulunan ilkokul bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nda bomba olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Okula gelen polis ekipleri öğrencileri dışarı çıkardı.

Esenler'de "bomba" paniğinin yaşandığı ilkokulda eski bir el bombası bulundu.

Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "bomba" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti. Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi. Okula, bomba uzmanı ekip çağrıldı.

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi.

El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

DHA

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Esenler bomba ihbarı Son dakika

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Seçim üzeri şaşırdık mı? Hiç şaşırmadım .Nedense bu bombalar hep seçimlerden önce patlıyor seçimlerden sonra kesiliyor patlamalar : )
@thunderfire hımmm o zaman birileri ülke yönetilemiyor oyların yönünü değiştirin mesajımı ver ek istiyor
BOMBA HABERLERİNE Mİ BAŞLADIK!!!!!
Okulların fiziki yapısını da bahçesiz, lokum kutusuna çevirdiler... İnşallah asılsızdır ama ihbarı veren anında bulunabilir. Gizli numaralar ve ankesörler dahi tespit ediliyor... #TAMAM# maksat korku yaymak ise şeytanlığa sözüm yok da küçücük çocuklardan ne istiyorsunuz..? Geçmiş olsun...
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