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Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamında, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarının da aralarında bulunduğu 150 noktada 2 bin personelin katıldığı uygulama başlatıldı.

Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-16 Operasyonu'na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 150 noktada, 2 bin personel ile uygulama ve denetim gerçekleştiriliyor. Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, deniz yolu ve hava yolu ile İstanbul'a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştiriliyor. Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

150 NOKTADA 2 BİN PERSONEL

Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 16.00'ya kadar süreceği belirtildi.İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamında, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarının da aralarında bulunduğu 150 noktada 2 bin personelin katıldığı uygulama başlatıldı.


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