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Son dakika! İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 07:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye'deki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu baronu M.Y.’nin de bulunduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy ve Ümraniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sırasında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere ve şahıslara yönelik yapılan operasyonda polis helikopteri havadan özel harekat timleri de karadan yoğun güvenlik önlemleri aldı.

UYUŞTURU BARONU GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu baronu M.Y.’nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çekmeköy'de bir adrese yapılan baskında içeri giren Özel Harekat Timleri, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra çevre güvenliği aldı.

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GÜVERCİN KULÜBESİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ

Evde yapılan aramalardan sonra, Özel Harekat Tİmleri evin önünde bulunan kulübenin kapısını açtı. Güvercinler için yapılan kulübede yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirdi.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Polis tarafından 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, 16 kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

DHA

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