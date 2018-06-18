Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

İstanbul'da metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı. Yenikapı ve Vezneciler İstasyonları yaşanan" enerji kesintisi sebebiyle işletmeye açılmadı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

ARIZA GİDERİLDİ



Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar..." denildi.

Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. — Metro İstanbul (@metroistanbul_) 18 Haziran 2018

Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar... — Metro İstanbul (@metroistanbul_) 18 Haziran 2018



