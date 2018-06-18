HABER

Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 07:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul'da metro seferleri teknik arıza nedeniyle duraksadı. Metro İstanbul'dan 07:15'te yapılan açıklamada arızanın giderildiği seferlerin normal olarak yapıldığı belirtildi.

Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

İstanbul'da metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı. Yenikapı ve Vezneciler İstasyonları yaşanan" enerji kesintisi sebebiyle işletmeye açılmadı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

ARIZA GİDERİLDİ

Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar..." denildi.


PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındıKadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Ayşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlaraAyşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul metro seferleri yenikapı metro

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Meral Akşener'den Halk Arenası'nda anket sorusuna iddialı yanıt

Meral Akşener'den Halk Arenası'nda anket sorusuna iddialı yanıt

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Ayşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlara

Ayşe Karamollaoğlu: Acıyorum onlara

CHP adayının sözleri tartışma yarattı

CHP adayının sözleri tartışma yarattı

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.