Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

İstanbul'da metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı. Yenikapı ve Vezneciler İstasyonları yaşanan" enerji kesintisi sebebiyle işletmeye açılmadı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
ARIZA GİDERİLDİ
Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar..." denildi.
Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.— Metro İstanbul (@metroistanbul_) 18 Haziran 2018
Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar...— Metro İstanbul (@metroistanbul_) 18 Haziran 2018
AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?
Yol verme kavgasında kendini vurdu
24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu
İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum