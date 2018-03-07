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Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 14:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Maltepe'de bir köpek çiftliğinin karşısında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Maltepe Ferhatpaşa Caddesi'nde bir köpek çiftliğinin karşısında çıkan silahlı kavganın nedeni belli oldu. İddiaya göre, köpek çiftliğinin sahibi, çoban Emrah Çetin'in çiftliğin karşısındaki boş arazide sürüsünü otlatmasını istemeyince aralarında tartışma çıktı. Bazı çiftlik çalışanlarının da katıldığı tartışmada silahlar konuştu.

Kavgada çoban Emrah Çetin hayatını kaybederken, 2 çiftlik çalışanı da yaralandı. Ölen çobanın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis Emrah Çetin'in yakınlarını sakinleştirmek için uzun süre çaba gösterdi. Bu sırada olay yeri inceleme ekipleri de delil incelemesi yaptı. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çetin'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine yakın bir evde yaşayan vatandaş, “Daha önce de bu iki grup arasında sürü otlatma yüzünden tartışma çıkmıştı. Bugün de birbirlerini vurdular” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul maltepe silahlı çatışma

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
daha iyi günlerimiz bunlar
iyi günlerimiz derken ilk defamı duydun magandaların silahlı kavgasını nerde yaşıyorsunuz arkadaş çok merak ediyorum abd de lise öğrencileri silahla okul basıp katliam yapıncada böyle yorumlar yapıyormu abd liler
@speedi66 İŞİNE BAKARSAN KİMSE KİMSEYE DOKUNMAZ HELALINDE KAZANIRSAN HELAL OLUR
bir kişiden ne olacak ya
@izzetiy Keşke başına gelse denyo
@izzetiy iyi ozaman sizdende birkaç kişiyi alsınlar ne dersin
yok e a
abartma mynet
Ötebaşı bir kişi diyorsun yani
sivillerde 17 milyon silâh var. SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR!
@ilkersuna sivil silahlanmaya evet
mynet amma abartıon bu yorumu yazarken bile eminim birileri vurularak öldürülüyodur alıştık bunlara büyük bir haber seğeri taşımıyor yani
Akepe ve islama hayır
yunanistan israil tam sana göre
@kimyafer akp zaten israil partisi mal akp abd israil partisidir bu kadar hainlikleri kim yaptı akp yaptı tayyip yaptı
admin sanki baban öldü başlığa bak
Be insafsızlar garibim çobandan ne istediniz ekmeğini bu şekilde kazanan o gariban çiftliğinizin görüntüsünümü bozdu yazıklar olsun ne denmeli daha bilemiyorum ALLAH YAKINLARINA SABIR VERSIN
kim bilir ne halt yedi
asker polıs devlet memurı degılse sade vatandasın hayatının pek bı onemı yok aslında ama . mynetı kutluyorum ölüye deger verdıgı ıcın kötu bır haber soınucta basarıların daım olsun mynet abi . guzel haberlerde gorusmek dılegıyle
mynet haberlere hangi mübarek başlık atıyor çok merak ediyorum. Safi sizin haberlerinizi takip etsem ben kendi adıma kafama sıkardım. Sizin amacınız nedir anlayamadım arkadaşında dediği gibi sanki ülkemizde ilk kez bir maganda gördünüz
kimsenin kimseye anlayışı kalmadı saygı sevgi bitmiş durumda herkes kendini ispatlama derdinde kavga çıkarma derdinde hiç bir şeyi konuşarak halledemediğimiz zamana geliyoruz biraz anlayış lütfen
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