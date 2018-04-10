Son dakika! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre;

06:55 Bostancı-Karaköy

07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü

Anadolu Kavağı-Sarıyer

Üsküdar-Eminönü

Karaköy-Kadıköy seferleri iptal edildi.