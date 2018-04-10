Son dakika! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre;
06:55 Bostancı-Karaköy
07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü
Anadolu Kavağı-Sarıyer
Üsküdar-Eminönü
Karaköy-Kadıköy seferleri iptal edildi.
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