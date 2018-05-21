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Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Sarıyer Ayazağa'da lüks site inşaatının strafor deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor...

AYRINTILAR GELİYOR...

istanbul-luks-site-yangin

luks-site-yangin

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