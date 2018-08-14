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Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul'da 39 ilçe ve 14 ilde, 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Son dakika habere göre, yapılan operasyonda örgütün kriptolu haberleşme aracını kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 şahıs gözaltına alındı.

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çeşitli adreslerdeki aramaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul FETÖ operasyon terör Emniyet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kendinden olmayanlari terorist ilan ediyorsunuz.allah ve bu halk bunlarin hesabini er gec secimde size soracak.ama koyun cok.meee meee
kesınlikle devlet dahada kamcıyı vurmalı fetonun kedıcıklerıne..
16 senede memleketi teröristle doldurmuşunuz
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