HABER

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

İstanbul'daki ana darbe davası; 4 generalin de bulunduğu 12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporuSon dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
İstanbul'da kimyasal paniği!İstanbul'da kimyasal paniği!
İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul ana darbe davası ceza

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.