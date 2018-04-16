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Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Sancaktepe'de plastik fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Sancaktepe Battalgazi Caddesi'nde bulunan bir plastik boru fabrikasında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı plastiklerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

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Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İSTANBULDA PANİK FALAN YOK :)
sigorta pararası koktu sanki dumanlardan
Ekonomi kötü olunca çate sigorta şirketleri.
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