Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.



