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Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Küçükçekmece yol durumu

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