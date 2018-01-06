Son dakika! İstanbul merkezli 9 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis, gazeteci ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbulmerkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Bu kapsamda aralarında polis ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi. (DHA)