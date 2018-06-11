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Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Şişli'de üç özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Şişli'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

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Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Özel halk otobüsleri kaldırılsın... İstanbulun kanayan bir yarası daha çözülmüş olur..
@sancak.61 ULEN ÖYLE DERSİNİZ MİLLETEN ÖNCE BİNERSİNİZ.... SİZ NE ZAMAN YAPICI OLACKSINIZ ÇOK MERAK EDİYORUM.. BU KANSIZLIK SİZDE VAR BİLİYORUZ ...
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