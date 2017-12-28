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Son dakika! İstanbul'da ikinci bombalı araç yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 16:33 | Son Güncelleme 10 saat önce

İstanbul'da, 2 hafta önce MİT ve polisin ortak operasyonuyla önlenen bombalı saldırı girişimiyle ilgili ikinci bir minibüsün daha henüz bombalar yerleştirilmeden saldırı tasarlanırken ele geçirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, 13 Aralık’ta MİT ve polisin ortak operasyonuyla önlenen 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’ya ait ikinci bir minibüsün daha güvenlik güçlerince ele geçirildiği belirtildi.

ANKARA PLAKALI MİNİBÜS YAKALANDI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonu doğrultusunda 13 Aralık'ta Şirinevler'de düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcı yerleştirilmiş minibüsün ardından, yine saldırıda kullanılmak üzere satın alınan henüz patlayıcı yerleştirilmemiş Ankara plakalı bir minibüsün, bir gün sonra Yenibosna’da yakalandığı öğrenildi.

13 ARALIK'TA BOMBALI ARAÇ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

13 Aralık’ta, MİT ve polisin ortak istihbaratıyla gerçekleştirilen operasyonda park halindeki bir minibüste yangın söndürme tüpleri içerinde RDX, PTN ve HDX ele geçirilmişti. İİT Zirvesinin güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polisini hedef alan saldırı planıyla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden örgütün kırsal kadrosundan gelen terörist Hamza D.’nin de aralarında olduğu 11 hücre üyesi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İHA

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Bombalı araç içindeki teröristlerle imha edildi!
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Süleyman soylu yu o koltuktan indirmek istiyenleri sayıyorum 1)pkk 2)dhkpc 3)daeş 4)fetö 5)hdp 6)chp
@yilmazkeskin61 çok doğru bir tesbit..kuyruk acıları Sn.Soylu nun bu başarısından dolayı.
TÜRK ISTIHBARATIMIZA HELAL OLSUN.
Ne diye adını kısaltıyorsunuz? Verin tam ismini ailesinin soyunu sopunu nereli nereden gelmiş herkes bilsin
Yakalansa ne olacak, içeri alınıp besleniyor. Ölüm cezası verin bunlara...
Aynen öyle neden idam cezası çıkarılmaz halen suçsuz masumlar ölüyor
Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Allaha sonsuz şükürler...
Allah amacınıza her daim ulastirmasin elininiz kolunuz kırılsın bu vatana her kötü düşünce beslediginiz anda.
RABBİM DÜŞMANA FIRSAT VERME AMİNN
Polisimiz çalışıyor kardeşim :)
Sn Soylu ve ekibini canı gönülden kutlarız Allah başımızdan eksik etmesin.onu kıskanan ve hakkında cart curt edenler kahrolsun..
bu ülkede artık terör ve tecavüz suclarına idam yasasının getirilmesi şarttır.Masum insanların sucları masum olmakmı ? Hicmi iyiler için bir adım atılmayacak ? her zaman terör lanetlenme,kınanmayla mı kalacak?içimizde terörist ,radikal,ayrılıkcı ve bölücü unsurları barındırmak istemiyoruz vatandaş olmayı beceremeyecekler varsa siktirsin gitsin bu ülkeden
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