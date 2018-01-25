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Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 09:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Sarıyer Kalender Orduevi önünde yolda meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya-Yeniköy arası trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İBB'den yapılan açıklamada "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şehitler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi. Açıklamada sürücülere, alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İSKİ de açıklama yaptı. 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldiği belirtilen İSKİ'nin açıklamasında, "Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer İlçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu Mahallelerine su verilememektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. İstanbullulara önemle duyurulur" denildi

ERDOĞAN'IN TARABYA KÖŞKÜ'NDE KALDIĞINDA KULLANDIĞI YOL

Sarıyer Kalender Orduevi önünde çöken yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya Köşkü’nde kaldığı zaman kullanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İstanbul’dayken Kalender Orduevi’nde kalıyor.

2 OCAK’TA SU BORUSU PATLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayının ilk günlerinde Tarabya Köşkü’nde kaldı. 2 Ocak’ta Kalender orduevinin önündeki su borusu patladı. Sahil yolu su altında kaldı. Erdoğan makam aracıyla bu suyun içinden geçerek sahil yoluna geçiş yaptı. Bugün tam da o noktada çökme yaşandı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bu ülkede kalitesiz ve pahalı bir hayat yaşıyoruz... ver mehteri :))) her hafta akaryakıta da zam geliyor yaşasııınnnn,, hüüüllooğğğğğğğ..... avrupa amerika bizi kıskanıyor :))
@engin_1976_mgoil almanya da var
doldurun denizi doldurunnn
@ersoyemrah uskudarida doldurmaya basladilar,hala insanlari istanbula cekmeye ugrasiyolar,rant sevdasina anadoluyu kuruttular
zengin kodamanlar düşünsün.ne işimiz var o yolda
o yoldan sadece kodamanlar geçmiyor dar kafayla bakma olaya. bir sürü insan gelip geçiyor ordan, bunların hepsi bir can.
tesaduf yaşayan ulkedeyız oysa herşey bol
@ttutal begenmesen gıdersin begendigin ulkede yasarsın kocum.olur bunlar dogadır doga
Boğazı tamamen doldurun sonra 40 km öteye yeni bir boğaz açın.Bu ülkenin parası çok hırsız müteahhitler bekliyor pusuda son paralarıda yemek için alçaklar.
Tabiat Her Zaman İntikamını Alır. İnsanoğlu Kaybetmeye Mahkumdur Böyle Bilineee....
DOĞADAN NE ÇALARSANIZ ÇALIN DOĞA TEKRAR GERİ ALMASINI ÇOK İYİ BİLİR. ORASI DENİZDEN DOLGU YAPILAN SAHİL BOYU DEĞİLMİ?.
kalitesiz malzeme 76 . sınıf iscilik ama paraya gelince 1. sınıf iscilik en pahalı mazleme parasını luplersiniz
@xxww1963 o yolun yapım tarihini biliyor musun? bok atmak kolay
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