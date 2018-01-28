Son dakika İzmir Çeşme'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de deprem! Son dakika haberine göre Çeşme açıklarındaki deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. İşte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilii Rasathanesi verilerine yansıyan son depremler...
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ SON DEPREMLER
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