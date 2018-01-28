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Son dakika İzmir Çeşme'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 19:52 | Son Güncelleme 1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde deprem! Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çeşme açıkları olan deprem İzmir merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.3 olarak duyurdu. İşte son depremler...

Son dakika İzmir Çeşme'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de deprem! Son dakika haberine göre Çeşme açıklarındaki deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. İşte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilii Rasathanesi verilerine yansıyan son depremler...

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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