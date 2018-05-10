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Son dakika! İzmir'de FETÖ'den 96 kişiye gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 08:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında açıkta bulunan 91 muvazzaf askerin de yer aldığı 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! İzmir'de FETÖ'den 96 kişiye gözaltı kararı

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Anahtar Kelimeler:
izmir FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı

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