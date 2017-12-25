Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

İzmir'de yeni deprem haberi! Son dakika gelişmesine göre sabah saat 08:13 ile 08:30'da meydana gelen depremlerin ardından İzmir ve çevresi akşam saatlerinde bir kez daha sallandı. Kandilli Rasathanesi İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te yerin 12.2 km altında bir deprem meydana geldiğini ve depremin büyüklüğünün 3.4 olduğunu duyurdu. İşte İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler....

KANDİLLİ RASATHANESİ (SON DEPREMLER)

AFAD (SON DEPREMLER)