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Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 22:34 | Son Güncelleme 5 saat önce

İzmir'de deprem! Sabah saatlerinde gerçekleşen iki depremin ardından, akşam saatlerinde yeni deprem haberi geldi. Son dakika gelişmesine göre İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin yerin 12.2 km altında meydana geldiğini duyurdu. İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler....

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

İzmir'de yeni deprem haberi! Son dakika gelişmesine göre sabah saat 08:13 ile 08:30'da meydana gelen depremlerin ardından İzmir ve çevresi akşam saatlerinde bir kez daha sallandı. Kandilli Rasathanesi İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te yerin 12.2 km altında bir deprem meydana geldiğini ve depremin büyüklüğünün 3.4 olduğunu duyurdu. İşte İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler....

KANDİLLİ RASATHANESİ (SON DEPREMLER)

AFAD (SON DEPREMLER)

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