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Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında halen görev yapan 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, zanlıların, örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Halen görevli 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya yönelik gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

Öte yandan, zanlılardan 18'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ jandarma genel komutanlığı binbaşı yüzbaşı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Adam kaldımı tsk da bunu merak ettim??????
1 milyonluk orduyu 300 bine düşürdüler
RAHMETLİ KENAN EVREN 80 DARBESİ GELDİ AKLIMA REKORU KIRDI İKTİDAR.
İtiraflar değerlendirildikçe sümüklü meczubun müridleri çözüldükçe bu yakalamakar devam edecek gibi görünüyor.
@s.hazir MECLİSTEKİ AYAĞINA NE ZAMAN DOKUNULACAK ACABA?
@s.hazir ne ıtırafı 2 sene oldu ayıptır orduyu bıtırdıler be
Way harika
BIRAKINDA DEVLETİMİZ İŞİNİ YAPSIN
Bı operasyon da meclise saraya bekliyoruz
SALYA SÜMÜK FETÖYLE MÜCADELEYİ ANCAK TAYYİP YAPABİLİR.GERÇİ KENDİSİDE ESKİ FETÖCÜLERDEN,TAHSİLAT SORUNU NEDENİYLE AYRI DÜŞTÜLER.TAYYİP VE FETÖ ARASINDA KİMİ TUTARSIN DERSENİZ TAYYİP DERİM.BU ÜLKEDE ONDAN BAŞKA KİMSE MÜCADELE ETMEZ.FETÖNÜN KÖKÜ KURUMALI.
YAHU BAKAN AÇIKLAMAMIŞ MIYDI ''FETÖCÜLERİ TEMİZLEDİK'' DİYE!!!! BUNLAR BAŞKA ORDUNUN SUBAYLARI MI????
arkadaşlarb ordumuzdan elınızı çekın yettı artık bu kişilerın fetö baglantısı olsaydı şimdiye kadar sızın ananızı bellerlerdıler ayıp tır günahtır bu ülkeye sızın kadar kötülük yapan cıkmadı ordu bıttı yarın yunan tepemıze bındımı o zaman bakalım nazıl zırlıyacanız
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