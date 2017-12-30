Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliyi takibe aldı.
Motosiklet ile sokak içerisindeki markete gelen şüphelilerden bir tanesinin içeriye girdiğini gören polis ekipleri harekete geçti.
ÇATIŞMA ÇIKTI!
Karşılarında polisi gören şüpheliler market içerisinde polis ile silahlı çatışmaya girdi. Market’te bulunan şahıslardan birisi yaralanırken, market içerisinde bulunan 1 polis de hafif yaralandı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralanan polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan diğer iki şüpheli ise ambulanslar ile hastaneye sevk edilirken, özel harekat polislerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
KAMERALARA YANSIDI
Kağıthane’de polise ateş açarak kaçmaya çalışan hırsızların soygun yapmak için markete geldikleri an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, hırsızların markete motosikletle gelip, içeriye girdiği görülüyor.
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