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Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 21:19 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kağıthane’de akşam saatlerinde bir markete soygun amaçlı giren hırsızlar ile polis arasında silahlı çatışma çıktı, 1 polis ile 2 hırsız yaralandı. Hırsızların markete giriş yaptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Motosiklet ile sokak içerisindeki markete gelen şüphelilerden bir tanesinin içeriye girdiğini gören polis ekipleri harekete geçti.

ÇATIŞMA ÇIKTI!

Karşılarında polisi gören şüpheliler market içerisinde polis ile silahlı çatışmaya girdi. Market’te bulunan şahıslardan birisi yaralanırken, market içerisinde bulunan 1 polis de hafif yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralanan polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan diğer iki şüpheli ise ambulanslar ile hastaneye sevk edilirken, özel harekat polislerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

KAMERALARA YANSIDI

Kağıthane’de polise ateş açarak kaçmaya çalışan hırsızların soygun yapmak için markete geldikleri an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, hırsızların markete motosikletle gelip, içeriye girdiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis çatışma Kağıthane

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
al sana millet,al sana bu milleti yöneten idareciler...ne bekliyordunuz millet...
ALLAH POLISIMIZE GÜÇ KUVVET VERSİN
askere polise kim silah sıkarsa hırsız değil vatan hainidir
bukadar pahalı bir hayat olunca işsizlik hatsafada olmuşken normaldir hırsızlık yakında halk yürüyüşe geçicek iran gibi.
Allah bütün güvenlik güçlerimizi korusun
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