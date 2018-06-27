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Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre Kahramanrmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit olurken, yaralıların olduğu bildirildi

Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde PKK'lı bir grup teröristin görüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bu sabah operasyon düzenlendi. Korucuların da destek verdiği operasyonda, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kahramanmaraş çatışma şehit

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