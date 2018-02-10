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Son dakika! Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 10:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 P 9627 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

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Minibüste bulunanların Ankara'dan yola çıktıkları öğrenilirken minibüs kullanılamaz hale geldi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş minibüs trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
allah ölenlere rahmet eylesin ailelerine de sabırlar versin. çok üzüldüm yazık
ALLAH RAHMET EYLESİN
Bu nedir abi ya. Nerenizle kullanıyorsunuz bu araçları can taşıyorsunuz can. Yazık değil mi onca hayat kaybı. Allah rahmet eylesin.
Mekanları Cennet Olsun İnşaallah.ALLAH Rahmet Eylesin...
Emniyet muduru bos yerr gitmesin olay yerine once gorevlerini yapsinlar radarlari sacma sapan tuzak amacli degil her yere koysunlar. her yerde hizli giden araclar denetim sacma sapan sansa yasiyoruz bir tane soforun yuzunden kac kisi sakat kaliyo vefat ediyo yazik. allah rahmey eylesin
Olan olmuş Allah rahmet eylesin kalanlara sabır...ama ne olur yenileri olmasın bunlar ders olsun ne olur daha dikkatli olalım riske girmeyelim...acı, çok acı..
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