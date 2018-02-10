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Son dakika! Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta minibüsün önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri yolu km 32. Beşoluk Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal Avcı (40) yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüsle seyir halinde iken Beşoluk mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan Ali Daş idaresindeki 06 FZ 6350 plakalı hafriyat yüklü kamyona çarptı.

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ANKARA'DAN GAZİANTEP'E GİDİYORLARDI

Ankara’dan Gaziantep’e gittikleri öğrenilen ve hurdacılık yapan aynı ailen Esra Avcı (16), Zeynep Avcı (34), Cengiz Avcı (11), Cuma Avcı (14), Yusuf Avcı (19), Celil Avcı, Cesur Avcı, İsa Avcı, Songül Avcı hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin yakınlarının hastane önündeki feryadı yürekleri dağladı.

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Kazada ölenlerin ailesini hastanede ziyarete eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Bugün maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız. 9 tane vefat eden kardeşimiz var. 4 tane yaralımız var. Öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımız var hastanede onlara acil şifalar diliyorum. Bütün güvenlik birimlerimiz, adli makamlarımız, sağlık birimlerimiz seferber halinde. Kazalar yollar ne kadar iyi olursa olsun bu kazada da gördük insan unsuru çok önemli. Sürücülerimizin trafik kurallarına riayet etmesi önemli. Bazen en ufak hata hayatımıza mal olabilmektedir. Bunun farkında olarak her tedbirin üst seviyede alınması gerekir. Aracın içinde bizim ilk tespitlerimize göre 13 kişi var. Vefat sayımız 9, şu anda 4 yaralımız mevcut” dedi. (Ajanslar)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş minibüs trafik kazası

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