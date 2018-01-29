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Son dakika: Kandil'de teröristler vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 08:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ajanslardan geçen son dakika habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı devam ederken bu kez Kandil'de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristleri vurdu.

Son dakika: Kandil'de teröristler vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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Anahtar Kelimeler:
terörist Kandil PKK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tsk içindeki satılık itleri temizleyince kendine geldi maaşallah destan yazıyor
Suriyedki mevzileri gördünüz aynısı kandildede yapıldı o mühendislerin yaptığı bombayı atın kandile 5 adet bomba yeter..
Allah yardımcınız olsun aslanlarım.
bu sabah sabah çok güzel bir haber o kandil yıllarca yerle bir edilmesi gereken bir yer olarak hafızalarımıza kazınmıştı Allah yar ve yardımcınız olsun
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