Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada SGK hizmetlerinin en önemlilerinden birinin hastaların tedavisinin vazgeçilmez bir parçası olan ilaçların temini konusu olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda bugüne kadar sağlık konusunu bir maliyet unsuru olarak görmeyen bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti. Bakan Sarıeroğlu, “Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacı geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır” dedi.
GERİ ÖDEMEYE ALINAN İLAÇLAR
Sarıeroğlu, geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanlarını ise şöyle sıraladı:
VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
XALKORİ: Akciğer kanseri
TAGRİSSO: Akciğer kanseri
ALECENSA: Akciğer kanseri
ZYKADIA: Akciğer kanseri
IRESSA: Akciğer kanseri
SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması
OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı), NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali)
DOPADEX: Parkinson hastalığı
2017 yılının ikinci döneminden itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığıyla yurt dışından temin edilen ilaçlardı.
İHA
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