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Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada SGK hizmetlerinin en önemlilerinden birinin hastaların tedavisinin vazgeçilmez bir parçası olan ilaçların temini konusu olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda bugüne kadar sağlık konusunu bir maliyet unsuru olarak görmeyen bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti. Bakan Sarıeroğlu, “Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacı geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır” dedi.

GERİ ÖDEMEYE ALINAN İLAÇLAR

Sarıeroğlu, geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanlarını ise şöyle sıraladı:

VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

XALKORİ: Akciğer kanseri

TAGRİSSO: Akciğer kanseri

ALECENSA: Akciğer kanseri

ZYKADIA: Akciğer kanseri

IRESSA: Akciğer kanseri

SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı), NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali)

DOPADEX: Parkinson hastalığı

2017 yılının ikinci döneminden itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığıyla yurt dışından temin edilen ilaçlardı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
SGK kanser ilaç

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