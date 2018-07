Son dakika! Kanser hastalarına ücretsiz tedavi müjdesi!

İlaç bekleyen kanser hastalarına müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Son dakika habere göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler, 24 Haziran seçimlerinin ardından halkımıza söz verdiğimiz gibi güçlü Türkiye’mizin geleceği adına yaptığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu amaçla bugünkü Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlanmasını sağladık.

Yayımlanan tebliğde, yaptığımız düzenlemeler ile kanser hastalarımıza bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözümüzü yerine getirdik. Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık.

Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.