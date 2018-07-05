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Son dakika! Kanser hastalarına ücretsiz tedavi müjdesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Çalışma Bakanlığı, kanser hastalarının tedavilerinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıkladı. Son dakika habere göre, bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada "Kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek" dedi.

Son dakika! Kanser hastalarına ücretsiz tedavi müjdesi!

İlaç bekleyen kanser hastalarına müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Son dakika habere göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler, 24 Haziran seçimlerinin ardından halkımıza söz verdiğimiz gibi güçlü Türkiye’mizin geleceği adına yaptığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu amaçla bugünkü Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlanmasını sağladık.

Yayımlanan tebliğde, yaptığımız düzenlemeler ile kanser hastalarımıza bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözümüzü yerine getirdik. Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık.

Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.

Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken sözkonusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik.

Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek.

“SUT’NİN 3550 İŞLEM KODUNDA FİYAT ARTIŞI YAPTIK”

2008’den beri SUT’nde çeşitli düzenlemeler yapılsa da bir yıla yakındır çok ayrıntılı ve teknik bir çalışma ile 7400 işlem kodu bulunan SUT’nin 3550 işlem kodunda fiyat artışı yaptık.

Yapılan değişikliklerle %14 ila %225 arasında fiyat artışı sağlandık.

Bu düzenlemeyle başta Üniversitelerimiz olmak üzere kamu sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının sunmuş olduğu hizmetlerin mali karşılığını alması ve finansal durumlarının iyileştirmesini sağlamış olduk.

Tebliğdeki değişikliklerle sigortalılarımız ve sağlık hizmeti sunucularının sorunlarının çözümüne ilişkin çok büyük bir bütçe imkânı sunmuş olduk. SUT düzenlemesi ile sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2,5 Milyar TL kaynak artışı sağladık. Bu kaynağın sigortalılarımızın sağlık hizmetine erişimi, hizmetin yaygınlığı ve kalitesinde çok önemli artışlara dönüşmesini öngörüyoruz.

Yayımlanan tebliğle sağlık hizmeti sunumunda hiçbir zaman maliyet unsuru gözetmediğimizi, insana ve hayata verdiğimiz değeri ve önemi bir kez daha açıkça ifade etmiş olduk.

Sağlık hizmet sunumu sektöründe bir arz-talep dengesi kurarak, ülkemizdeki sağlık hizmeti yatırımlarının artırılmasına da bir olanak sağlayarak sektörde buna bağlı kalite, erişilebilirlik, yaygınlık ve istihdam artışı bekliyoruz.

Bu vesileyle hasta vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni uygulamanın tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam getirmesini temenni ediyorum.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığ kanser tedavi hastane ilaç

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Nihayet güzel bir haber
ALLAH razı olsun Allah yardımcınız olsun Recep Tayyip Erdoğan sana duacıyız bu ülkede olmaz denilen çok şey yaptın hemde sana atılan iftiralara küfürlere rağmen ADAMın Hasısın reis
Muayenede alınan doktor ücretlerine de çözüm lütfen.
Lütfetmişler
herkes biliyor ki bu sağlık sisteminde devlet çok zarar ediyor . Başka kalemlerden vergi olarak fazlasıyla alıyor bizden . Ama olsun sağlık önemli helal olsun . Birde şu Suriyelileri def ettik mi iş tamamdır .
bunu yezid yapsa tebrik etmek lazım insanların umuda ihtiyacı var
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