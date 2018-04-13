HABER

Son dakika! Karabük merkezde büyük yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Karabük merkezde birçok evin alevlere teslim olduğu belirtildi. Son dakika habere göre çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor

Ayrıntılar geliyor...

Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Oyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktıOyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika Karabük yangın

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
28 Şubat davasında karar bugün açıklanacak

28 Şubat davasında karar bugün açıklanacak

TRT sunucusu İsrail Büyükelçisi'ni canlı yayında köşeye sıkıştırdı!

TRT sunucusu İsrail Büyükelçisi'ni canlı yayında köşeye sıkıştırdı!

Üniversiteli Yiğit'in acı sonu!

Üniversiteli Yiğit'in acı sonu!

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.