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Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Ünye'de Tabakhane deresinde taşma meydana geldi. Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Öte yandan, Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Belediye Başkanı "saat 21.00'a kadar yağış uyarısı var, endişeliyiz" dedi.

Ordu'nun Ünye ilçe merkezindeki Tabakhane Deresi'nin debisi yağış dolayısıyla yükseldi. Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yaklaşık bir saat önce yükselmeye başladı.

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Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı. Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor.

Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor. Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz yeni taşkın

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
yol yabdı yol.. al sana yol.. o yolların yapılma amacı parayı en karlı şekilde cebe atmak o yüzden hepsi çöküyor .
Her köye 100 mt uzunluğunda minaresi olan koca koca camiler yapmışsınız hiçmi dua etmesini bileniniz yok. Benden size öneri yağmur duasını tersten okuyun.
Daha iyi günleriniz müstahak size bilimin dediğini yapmazsanız daha çok başınız ağrıycak
silah ile nara atıyordun seçim sonunda
belediye olarak calismazsan olacagi bu
keserseniz ağaçları yakarsanız ormanları olacağı bu. tabiat intikamını alacaktır.
duble yol yaptık nasıl taşar anlamıyorum ki?
ağaç kesip araplara arazi satmaya devam
Medyanın abartmasıymış!
Endişelenme Zaten Memleket Battı. Can Yeleğini Giy Otur Oturduğun Yerde.
Hep sağnak yağmur lobisinin işi bu işler.
Korkmayın çaldıklarınızı doğa sizden geri alıyor hepsi bu
fatsa ve ünye som yıllarda bilinçsiz şekilde betonlaştı yeşil fatsa yeşil ünye betona yenik düştü doğa da intikamını alıyor .
YOL YAPTIK NANKÖRLER SİZİ
fatsanın ünyeninin eski. adı yeşil fatsa yeşil ünyeydi şimdi ise iki cennet ilçe betona mahkum oldu. tabiat anada intikamını alacak elbette bu saatten sonra vah demenin tuh demenin faydası yok
karapdenizli zekâsıkendi evine çalışıyor da,köprüleri
KESIN ORMANLARI KESINN BUNLAR IYI GÜNLERİNİZ
CEP TELEFONUNA ÇEKİN DİYE OLUYOR BU FELAKETLER, DUA EDİN DİYE DEĞİL
Hak eden buluyor afeti.
TVLERDE DIŞ GÜÇLER YAĞMUR YAĞDIRIYOR DİYENİ BULUP, KİMSE TEDBİRİNİ ALMAK LAZIM.
doğa verdiğini kat be kat geri alır sen yol yapmak için denizleri doldur sonra su taşkını yollar denize dökülüyor daha az bile oluyor
Doğadan aldıklarınızı mutlaka geri alacaktır!!!
izleme ekibi yerini almış :)
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