Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Belediye Başkanı "saat 21.00'a kadar yağış uyarısı var, endişeliyiz" dedi.
Ordu'nun Ünye ilçe merkezindeki Tabakhane Deresi'nin debisi yağış dolayısıyla yükseldi. Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yaklaşık bir saat önce yükselmeye başladı.
Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı. Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor.
Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor. Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.
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