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Son dakika! Kars'ta korkunç kaza! Çok sayıda asker ve polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Kars'ta hastaneye gidecek askerleri taşıyan sivil yolcu midibüsü ile bugün Kars'a gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görev alan polis aracı çarpıştı. Kazada 16 asker ve 2 polis yaralandı.

Kışladan Harakani Devlet Hastanesi'ne muayene için gidecek askerleri taşıyan yolcu midibüsü, Havalimanı kavşağında saat 10.30 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görev alan polis aracı ile çarpıştı. Habertürk Muhabiri Tacettin Durmuş'un haberine göre, kazada 16 asker ve 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaza Kars asker kaza polis kaza

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
boş gezmelerin sonucu bir sürü aile perişan oldu
Uğursuz herif nolcak.... asker ve polislerimize çok geçmiş olsun..
il il gezip miting yapacaklarına geçin tv karşısına anlatın icraatları yazık gunah
allah şifa versin inşaallah
ALLAH SİFA VERİR İNŞALLAH ŞEHİT YOKTUR
ey ....ikibin ali. senin yüzünden olmuş bu kaza vebali boynuna.
bu tur olaylarda gorev alan guvenlik gorevlilerimiz saga sola dikkat etmeden gorevlerini yerine getirmek icin hizli kullaniyorlar bu bir gercek, bunun da yakin sahidi oldugum icin boyle bir yorum yazdim. Rabb’im hepsine acil sifalar versin bir an once sagliklarina kavussunlar insallah.
başbakan binali yıldırım zaten bir işe yaramıyon, bundan sonrada yaramıycan. git otur evine bari. yaktığınız mazota yazık. bu ülke BIKTI sizden. TAMAM
Allah acil şifalar versin.
nusubet adamlar batırdınız her yeri tamam artık tamam
Bu ne biçim bir haber Başbakan'ın korumaları vatanı koruyanların bindiği arabaya çarpıyor korkunun ecele vaydası yok. Allah yaralı asker polislerimize yardım etsin inşallah ölen yoktur olmazda.
koruma araçları vatandaşın üzerine sürüyor şeritten çıkarmaya çalışıyor bunun koruma ile ilgisi nerde anlamış değilim. tehlike anında yap ama normal trafikte yapma be kardeşim
Burada yazanlara baktım hepinize yazıklar olsun ne zaman bu kadar vicdansız oldunuz? Insan bi geçmiş olsun Allah şifa versin der. Işte bu yüzden sizin o zihniyetiniz asla yönetimde olamayacak! Önce insan olmayı öğrenin!!!!
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