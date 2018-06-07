Son dakika! Kars'ta korkunç kaza! Çok sayıda asker ve polis yaralı

Kışladan Harakani Devlet Hastanesi'ne muayene için gidecek askerleri taşıyan yolcu midibüsü, Havalimanı kavşağında saat 10.30 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görev alan polis aracı ile çarpıştı. Habertürk Muhabiri Tacettin Durmuş'un haberine göre, kazada 16 asker ve 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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