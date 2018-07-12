Son dakika! Kayıp Yusuf, köyünden 30 kilometre uzakta ölü bulundu

Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi Köyü'nde arazilerini sulamak isteyen 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek dengesini kaybederek sulama kanalına düşmüş, kardeşinin kanala düştüğünü gören ağabey Fırat Kızılçiçek de hiç düşünmeden suya atlamıştı. Akıntıya kapılan iki kardeş suda kaybolurken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD, UMKE ve 112 acil servisleri sevk edilmişti. Jandarmanın da bölge güvenliği sağladığı arama kurtarma çalışmalarında kanalın suyu kapatıldıktan sonra ağabey Fırat Kızılçiçek’in cansız bedenine ulaşılmıştı.

30 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ağabey Fırat Kızılçiçek’i bulduktan sonra Selman Kızılçiçek’i aramaya devam Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 10 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cansız bedenini köyüne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalında buldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirirken Yusuf Yılmaz’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.