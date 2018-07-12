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Son dakika! Kayıp Yusuf, köyünden 30 kilometre uzakta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 04:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşen Selman ve Fırat Kızılçiçek’i arayan ekipler 10 gün önce hayvan otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cansız bedenini buldu.

Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi Köyü'nde arazilerini sulamak isteyen 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek dengesini kaybederek sulama kanalına düşmüş, kardeşinin kanala düştüğünü gören ağabey Fırat Kızılçiçek de hiç düşünmeden suya atlamıştı. Akıntıya kapılan iki kardeş suda kaybolurken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD, UMKE ve 112 acil servisleri sevk edilmişti. Jandarmanın da bölge güvenliği sağladığı arama kurtarma çalışmalarında kanalın suyu kapatıldıktan sonra ağabey Fırat Kızılçiçek’in cansız bedenine ulaşılmıştı.

30 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ağabey Fırat Kızılçiçek’i bulduktan sonra Selman Kızılçiçek’i aramaya devam Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 10 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cansız bedenini köyüne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalında buldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirirken Yusuf Yılmaz’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çatakköprü Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yılmaz, hayvan otlatırken kaybolmuştu.

Arama çalışmaları sürerken AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yusuf'u İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine çocuğun görüldüğü öne sürülen Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istenmişti. Görüntüleri izleyen ailesi önce kayıtlarda görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etmiş ancak farklı açılardan çekilen kayıtları izlediklerinde görüntülerdeki kişinin çocukları olmadığını belirtmişti.

Bunun üzerine Çatakköprü Mahallesi'nde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yeniden arama çalışması başlatılmış, bu kapsamda Yusuf Yılmaz'ın bulunması için sulama kanalları, metruk yapılar, tarlalar ve mahalle kırsalında çalışmalar yürütülmüştü.

(İHA)

diyarbakir-manset

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Başkan olmuş kişiye sesleniyorum idam gelecek mi ? Önüme gelse imzalarım diyorsun neden önüne gelmiyor ? TBMM yemiyor mu bu konuyu görüşmek ?
vay yavru vay. Mekanın cennet olsun. Yokluğun gözü kör olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. :(((
yeter da canımız çok acıyor
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