HABER

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Tayyipler alemi" paylaşımında bulunduğu belirtilerek, Kılıçdaroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında söz konusu karikatürü Twitter hesabından paylaşacağını açıklamış ve partisinin milletvekillerine de bu yönde talimat vermişti.

Kılıçdaroğlu, karikatürü dün akşam resmi Twitter hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." mesajıyla paylaşmıştı. (AA)

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

kilicdaroglu-paylasim

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Jandarmadan büyük operasyonJandarmadan büyük operasyon
Filipinler'den, Gaziantep'e 20 bin kelebek getirilecekFilipinler'den, Gaziantep'e 20 bin kelebek getirilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Recep Tayyip Erdoğan soruşturma

En Çok Okunan Haberler

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

Yerel yönetimlerde yeni dönem! Tüm iller 'bütünşehir' sayılacak

'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'

'Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan olumsuz bir şey yazma'

Son gelişme! Sağlık nedeniyle muaf olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?

Son gelişme! Sağlık nedeniyle muaf olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?

İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı

İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.