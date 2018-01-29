HABER

Son dakika: Kilis'e bir roket daha atıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 14:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Suriye'nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Öncüpınar Mahallesi'ndeki boş araziye düşüp patladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket bir işyerine isabet etti. İki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmadı.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı düzenlendi.

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden saat 14.30 sıralarında atılan roket, Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine düştü.

Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini havadan ve karadan ateş altına aldı.

REYHANLI'YA DA ROKET ATILDI

Kilis'teki saldırının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket işyerine isabet etti.

Patlama nedeniyle işyerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilis roket Öncüpınar Afrin

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti sözcüsünden CHP'ye ilginç gönderme! 'Atatürk'le Demirtaş yarışsa...'

AK Parti sözcüsünden CHP'ye ilginç gönderme! 'Atatürk'le Demirtaş yarışsa...'

Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe! TSK açıkladı

Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe! TSK açıkladı

Menbiç satrancı! Kim geri adım atacak?

Menbiç satrancı! Kim geri adım atacak?

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Hamile çocuk skandalında yeni gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Hamile çocuk skandalında yeni gelişme

KKTC'de Afrin'e destek kampanyası

KKTC'de Afrin'e destek kampanyası

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak (Alternatif yollar)

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak (Alternatif yollar)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.