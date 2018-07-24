Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

BİR KÖTÜ HABER DE AMASYA'DAN

Bir kötü haber de Amasya'dan geldi. Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsünün, büyükbaş hayvan yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Iğdır'dan İstanbul yönüne giden Erol Kılıç (50) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden Halit Durmuş yönetimindeki plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sağ ön kısmında büyük hasar meydana geldi.

Kazada, otobüste bulunan Medine Sönmez, Güneş Sönmez, Buse Naz Bilge, Sude Naz Bilge, Seyfullah Bilge, Zeynep Sude Kıpıcı, Hatun Kıpıcı, Nisa Kıpıcı, Kemal Kıpıcı, Fatih Kıpıcı, Hediye Ağca, Bünyamin Yiğit Ağca, Dilara Ağca, Muhammed Ali Ağca, Esra Eskikurt, Nurgül Eskikurt, Yiğit Eskikurt, Kenan Eskikurt, Naim Samet Tayfur, Ahmet Taşkın, Feride Gül, Yaşar Yılmaz, Zeynep Rakıf Sıre ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. 24 yaralı, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

