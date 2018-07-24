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Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

DHA'nın geçtiği son dakika haberine göre; Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

BİR KÖTÜ HABER DE AMASYA'DAN

Bir kötü haber de Amasya'dan geldi. Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsünün, büyükbaş hayvan yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Iğdır'dan İstanbul yönüne giden Erol Kılıç (50) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden Halit Durmuş yönetimindeki plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sağ ön kısmında büyük hasar meydana geldi.

Kazada, otobüste bulunan Medine Sönmez, Güneş Sönmez, Buse Naz Bilge, Sude Naz Bilge, Seyfullah Bilge, Zeynep Sude Kıpıcı, Hatun Kıpıcı, Nisa Kıpıcı, Kemal Kıpıcı, Fatih Kıpıcı, Hediye Ağca, Bünyamin Yiğit Ağca, Dilara Ağca, Muhammed Ali Ağca, Esra Eskikurt, Nurgül Eskikurt, Yiğit Eskikurt, Kenan Eskikurt, Naim Samet Tayfur, Ahmet Taşkın, Feride Gül, Yaşar Yılmaz, Zeynep Rakıf Sıre ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. 24 yaralı, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Kırıkkale-Ankara karayolu

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
kaza geliyorum demez ama ihmal sürat var denetim yok heleki istanbulda dolmuşlar nasıl araba kullanıyor yavaş diyorsun in başkasına bin diyor Allah ölenlere rahmet eylesin kalanlara sabır versin
allah rahmet etsin
YİNE METRO TURİZM KAZASI. HEM DE KOSKOCA TIRI ARKADAN ÇARPIYOR.... ALLAH MUHAFAZA KAFADAN GİRSE FELAKETİN ÖNDE GİDENİ OLACAKMIŞ.. GEÇMİŞ OLSUN. DİĞER KAZADA ÖLENLERE DE ALLAH RAHMET EYLESİN.
Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Yağmurlu havalarda yollar çok tehlikeli. Kader tabi ki ama tedbiri elden bırakmamak gerekir.
METRO ALLAH ölenlere rahmet eylesin,yaralılara acil şifalar ... :(((
Felaket tellalı haber başlığı biraz daha insalcıl haber başlığı bulamadınız mı?
Metro turizm terörü
dikkat edin da yeter allah mekanınızı cennet eylesin kalanlara sabır versin
çok yazık Allahrahmeteylesin
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