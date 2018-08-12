Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü

Güvenlik güçleri tarafından Tunceli'de yapılan operasyonda arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan; sözde yeni Dersim saha sorumlusu 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban, 11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir" denildi. (İHA)
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