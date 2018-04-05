Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Tunceli Pülümür kırsalında operasyonlar kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı ‘Medeni Sayılgan’ olduğu tespit edildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında dünden itibaren devam eden ve 1 askerin hafif yaralandığı operasyonda 4 teröristin ele geçirildiği sabah saatlerinde açıklanmıştı.
İSKENDERUN SALDIRISININ EMRİNİ VERDİ
Öldürülen Medeni Sayılgan'ın, 2010 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki saldırının talimatını verdiği ortaya çıktı. Saldırı Mazlum Palu kod adlı İskender Doğruer'in liderliğindeki 7-8 kişilik grup tarafından gerçekleştirilmişti.
Bitlis nüfusuna kayıtlı 42 yaşındaki Sayılgan, örgütün kırsaldaki önemli isimlerinden biri. 2008 başlarında Kuzey Irak'taki kamplarda askeri eğitim komutanı olarak bulunan Sayılgan, o tarihlerde Amanos'a kaydırıldı. PKK'nın bölge sorumlusu Sayılgan'ın daha önce de, İskenderun otoyol turnikelerinde denetim yapan trafik ekibine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda polis memurları İbrahim Darıcı ve Halil Aksak'ın şehit edilmesi, Kocadüz Yaylası yakınlarında bulunan maden ocağının basılarak bir şoförün öldürülmesi, Hassa'da şantiye basılarak iki kişinin kaçırılması olaylarının talimatını verdiği belirlendi. Öte yandan eylemi, PKK'nın askeri kanadı HPG, eylemi üstlenmişti.
MİT VE JANDARMADAN ORTAK OPERASYON
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Pülümür kırsalında MİT ve jandarmamızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada bir askerin kolundan yaralandığı kaydedildi. Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Maltepe'de korkutan yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 2 yorum