Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Tunceli Pülümür kırsalında operasyonlar kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı ‘Medeni Sayılgan’ olduğu tespit edildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında dünden itibaren devam eden ve 1 askerin hafif yaralandığı operasyonda 4 teröristin ele geçirildiği sabah saatlerinde açıklanmıştı.

İSKENDERUN SALDIRISININ EMRİNİ VERDİ



Öldürülen Medeni Sayılgan'ın, 2010 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki saldırının talimatını verdiği ortaya çıktı. Saldırı Mazlum Palu kod adlı İskender Doğruer'in liderliğindeki 7-8 kişilik grup tarafından gerçekleştirilmişti.

Bitlis nüfusuna kayıtlı 42 yaşındaki Sayılgan, örgütün kırsaldaki önemli isimlerinden biri. 2008 başlarında Kuzey Irak'taki kamplarda askeri eğitim komutanı olarak bulunan Sayılgan, o tarihlerde Amanos'a kaydırıldı. PKK'nın bölge sorumlusu Sayılgan'ın daha önce de, İskenderun otoyol turnikelerinde denetim yapan trafik ekibine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda polis memurları İbrahim Darıcı ve Halil Aksak'ın şehit edilmesi, Kocadüz Yaylası yakınlarında bulunan maden ocağının basılarak bir şoförün öldürülmesi, Hassa'da şantiye basılarak iki kişinin kaçırılması olaylarının talimatını verdiği belirlendi. Öte yandan eylemi, PKK'nın askeri kanadı HPG, eylemi üstlenmişti.