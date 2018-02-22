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Son dakika... Kışlada yangın: 7 asker dumandan zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:16 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 8 asker dumandan zehirlendi. Askerlerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenerek zehirlendiği belirtildi. Askerler tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Kışlada yangın: 7 asker dumandan zehirlendi

Adana'nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında çıkan yangında, 8 asker dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığının çamaşırhane bölümünde çamaşır makinesinden çıkan yangına müdahale eden 8 asker, dumandan zehirlendi. Dumandan zehirlenen askerler ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana kışla duman

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sabotaj olabilir, Askerin içine sızmış Hainler araştırılsın, Gün geçmiyor ki Kışlalarda bir vukuat olmasın. Zehirlenme olayları dahil Mutlaka toptan araştırılsın...
yav he he.akliniz fikriniz hep kötü düşünmekte.biraz iyi tarafından bakın.Belki sigortadandir.
toprak olmaları dileğiyle
RABBİM BÜTÜN ASKERLERİMİZ MEHMETÇİKLERİMİZİ KORUSUN ONLAR BİZİM CİYER PAREMİZ EVLATLARIMIZ BURUNLARI BİLE KANAMASIN İNŞALLAH ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN MEHMETİM
allah askerimizin ve vatanımızın yar ve yardımcısı olsun.
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