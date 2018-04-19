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Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Akademisyen yazar Koray Çalışkan, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Fetullahçı Terör Örgütü propagandası’ yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki Koray Çalışkan kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı? İşte Koray Çalışkan ile ilgili tüm gelişmeler...

Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası

Koray Çalışkan hapis cezasına çarptırıldı. İşte Çalışkan'ın hayatı;

Çalışkan 30 Haziran 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1991 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1995 yılında mezun olmuştur.

1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi'nde ABD Siyaset Bilimi dalında ikinci yüksek lisansını yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doçenttir. Politik iktisat, siyasi parti organizasyonu ve Ortadoğu siyaseti üzerine araştırmalar yapan Çalışkan’ın doktora tezi Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Birliği tarafından En İyi Sosyal Bilim Tezi seçilmiştir. New York Üniversitesi’nden üstün başarıyla aldığı doktora derecesinden sonra yazdığı ve Princeton Üniversitesi Yayınları’nın bastığı, küresel emtia piyasaları üzerine olan bir kitabı bulunan Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi’nden Eğitimde Üstün Başarı ödülünü kazanmıştır. Radikal ve BirGün gazetelerinde köşe yazarlığı, Habertürk ve +1TV’de program sunuculuğu yapan Çalışkan, bir çok filmin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Koray Çalışkan FETÖ

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