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Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. KPSS sonuç sorgulama sayfası ve yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde öğrenebilirsiniz.

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzu'nda yer alan, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Son dakika habere göre, sonuc.osym.com.tr adresinden KPSS sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilir ve 2018 KPSS sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS 2018/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuru da: "KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek için 115 bin 863 aday başvuru yaptı. Başvuru yapanlardan, ortaöğretim alanında 80, önlisans alanında 609 ve lisans alanında 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleşti.

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