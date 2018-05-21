Son dakika! Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul- Kütahya seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istimlak duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı.
Kaza da otobüs şoförü Süleyman Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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