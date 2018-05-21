HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son dakika! Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 07:49 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Son dakika! Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul- Kütahya seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istimlak duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı.

Kaza da otobüs şoförü Süleyman Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Fatih Sultan Mehmet Hristiyan mıydı? İlber Ortaylı açıkladıFatih Sultan Mehmet Hristiyan mıydı? İlber Ortaylı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya yolcu otobüsü Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

CHP’de aday gösterilmeyen isimlerden ilk tepki

CHP’de aday gösterilmeyen isimlerden ilk tepki

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Fatih Sultan Mehmet Hristiyan mıydı? İlber Ortaylı açıkladı

Fatih Sultan Mehmet Hristiyan mıydı? İlber Ortaylı açıkladı

TSK duyurdu: Zeynal Küçük öldürüldü

TSK duyurdu: Zeynal Küçük öldürüldü

Sayısal Loto sonuçları: 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları, beş bilenlere yaradı!

Sayısal Loto sonuçları: 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları, beş bilenlere yaradı!

24 Haziran seçim sürprizi Kandil operasyonu mu?

24 Haziran seçim sürprizi Kandil operasyonu mu?

Yaşar Okuyan: Tehdit ediyorum!

Yaşar Okuyan: Tehdit ediyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.