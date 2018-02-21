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Son dakika! Kuzey Irak'ta çatışma: Şehitler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; Kuzey Irak Kanireş bölgesinde çatışma çıktı. Hakkari valisi 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Son dakika! Kuzey Irak'ta çatışma: Şehitler var

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak Karireş bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu söyledi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi içinde operasyonların sürdüğünü belirtti. (İHA)

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şehit Son dakika kuzey ırak

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İŞTE AKP İŞTE ÜLKENİN HALİ AMA 20 MİLYON MAL BAKKAAAARR DURRRUUUR BEYİN YOKKİ DÜŞÜNSÜN AKIL ERDİRSİN KADER DER GEÇER AMA ŞUNU BİLİN MAL at gözlüklüler DİMDİK AYAKTA % 50
@buyukergun koçum sallama, bende akepe muhalifi birisiyim ama bu parti olayını çoktan aştı, beyni ufak olan sensin sürüngen...
Senin gibi bir mal öyle ya
Hem Suriye hem ırak vay be ne büyük ortaklarimiz varmış hep beraber ortak barzanistanimiz kirmizi halilarla karsilamistik ankarada sen çok yaşa padişahım EN SONUN DA KENDISIDE ANLADI %40 BİLE ALTINA DÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYOR MHP ZATEN %2 VEYA 3 EN FAZLA SATILIK TABELA PARTİSİ YALAMA TETİKÇİ DURUMUNA DÜŞMÜŞ
PKK /PYD hainleri kahpeliklerine devam ediyor. Asla başarılı olamayacaklarını bile bile geberip gidiyorlar , ama zaman zaman da böyle şehitlerle içimizi kanatıyorlar. Bu şehitler bizi asla umutsuzluğa uğratmıyor bilakis öfkemizi daha fazla kabartıyor. Heyyyy PKK itleri sizler korku içinde fare gibi deliklerde yaşayacaksınız ve her günü ölüm korkusu ile geçireceksiniz..
ASKERLİĞİN FITRATINDA ÖLMEKTE VAR, ASKER OLMUŞSAN ÖLMEYİ DE BİLECEKSİN, diye açıklamalar bekliyoruz
sen sınırından pkkk pyd için girdin ve üstesinden geldin daha neyin nesi bu ırakta türk halkına açıklayın
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