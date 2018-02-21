Son dakika! Kuzey Irak'ta çatışma: Şehitler var

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak Karireş bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu söyledi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi içinde operasyonların sürdüğünü belirtti. (İHA)
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