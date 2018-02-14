Son dakika! Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine hava harekatı!

TSK’dan yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği bildirildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.