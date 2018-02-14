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Son dakika! Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine hava harekatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta PKK'ya ait 8 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Son dakika! Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine hava harekatı!

TSK’dan yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği bildirildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

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