HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Kuzey Irak'ta PKK'lıların düzenlediği hain saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

TSK, Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensuplarının roketatarlı saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

ASKERİ İŞ MAKİNESİ HEDEF ALINDI

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

"02 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Mardin'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonuMardin'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu
Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuzey ırak şehit PKK

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Seçimden önce Kandile varırsan kazanırsın seçimi hadi biraz daha gayret
Yazık oluyor aslan gibi evlatlarımıza.Daha bir gün önce de 3 şehit verdik. Suriyeliler de hala buradaysa biz bu işin niye içindeyiz.Yoksa vatandaşlığa alınmaları ve oy potansiyeli olarak kullanılmaları için mi? Allah mekanlarını cennet edecektir de kanları siyasi otoritenin üzerine sıçramıştır.
Diğer Haberler
Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.